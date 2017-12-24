Ferhat Göçer, Gaziantep'te Sahne Aldı

GAZİANTEP'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer konser verdi.



Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda 3 saat boyunca yaklaşık 10 bin kişiyi, seslendirdiği şarkılarıyla coşturan sataçı Ferhat Göçer, unutulmaz bir gece yaşattı. Yöresel Müzik Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Halk Oyunları ekibinin de gösteri yaptığı gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salona gelen gençlere seslenerek, vatanı, namusu ve şerefi için 96 yıl önce gözlerini kırpmadan canlarını veren şehit Kamil'lerin, Şahinbey'lerin ve Karayılan'ların torunlarının bugün geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.



Başkan Şahin, günün anısına Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti.



- Gaziantep