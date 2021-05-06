Ferhat Domurcuk'un ''Sıkıldım'' İsimli İlk Maxi Single Albümü Dinleyici ile Buluştu

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ferhat Domurcuk, ilk deneysel maxi single projesi ''Sıkıldım'' dinleyici ile buluştu.

Geçtiğimiz günlerde 3 şarkıdan oluşan maxi single projesini yayınlayan sanatçı Ferhat Domurcuk, ilk çıkış parçası ''Sıkıldım'' isimli şarkısının klibini de yayınladı. Siyah beyaz yayınlanan klip, şarkısı kadar dikkat çekiyor. Oyunculuğun yanı sıra, yayınladığı maxi single albümü ile müzik alanında da dinleyiciye farklı ve alternatif bir deneyim sunuyor. Albüm, tüm dijital müzik platformlarında yayınlanıyor.

Albümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Ferhat Domurcuk "Uzun zamandır aklımda farklı bir proje yapma isteği vardı. Bu isteğimi yakın zamanda gerçekleştirme fırsatı buldum. netd Müzik Youtube kanalında dinleyicilerle buluşan "Sıkıldım" klibi için de güzel geri dönüşler alıyorum. Oyunculuk kariyerime elbette devam edeceğim ancak müzik de hayatımın bir parçası olarak kalacak" şeklinde konuştu.

Ferhat Domurcuk Kimdir?

Ferhat Domurcuk, 1985 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğdu. Sinema, dizi, reklam oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimi 2007 yılında "Parmaklıklar Ardında" dizisindeki Mahkûm Dursun rolüdür. Birçok film ve dizide oynadığı rollerle seyircinin beğenini kazanan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam sesi ve kampanya elçisidir.

Oyunculuk alanında kendi kanıtlayan Ferhat Domurcuk, albümü ile de dinleyicilerinin beğenisi kazandı.

Kaynak: Bültenler