Ferhat dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Kırklareli'nde 78 yaşındaki Ferhat Dinç, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kırklareli'nde 78 yaşındaki Ferhat Dinç, bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Dinç, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi.

Yetkililer, Ferhat dedenin evine giderek, bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde başlatılan kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu söyledi.

Yıllardır devletten emekli maaşı alarak geçindiğini anlatan Dinç, "Devlet olmasa halk, halk olmasa devlet olmaz. Şimdi de biz devletimize yardım ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben şimdi devletimden alıyorsam devletime de vermeliyim. Çok memnunuz. Çok iyi hissediyorum kendimi. Hayır yaptığım için çok seviniyorum." dedi.

Kaynak: AA