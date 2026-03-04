Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'e tepki

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarına sert tepki göstererek, İslam dünyasına birlik çağrısında bulundu.

Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, yaptığı yazılı açıklama ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı. Armağan, Türkiye'de 50 ildeki 250 aşiret adına yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda maalesef yeryüzünü fesada veren Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınıyoruz. Buradan İttihad-ı İslam çağrısını yapıyoruz. Biz İran milletinin yanındayız. Bu durum gerçekten çok vahim ve acınacak bir hal almıştır" dedi.

İslam dünyasına birlik çağrısında bulunan Armağan, mezhepsel ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Ey Ehl-i Sünnet ve cemaat ey Al-i Beyt'in mesleğini ve muhabbetini benimseyen Alevi kardeşlerimiz ve Caferiler, aranızdaki nizayı bir an önce kaldırınız" dedi.

İslam ülkelerinin yekvücut olması gerektiğini belirten Armağan, Orta Doğu'nun ateş çemberine çevrilmek istendiğini kaydederek, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti. Ferhat Armağan, "Sizi İttihad-ı İslam'a; İslam milletlerini ve İslam devletlerini birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Bu vesileyle bütün Müslümanları ve tüm kardeşlerimizi bir araya gelmeye, yekvücut olmaya davet ediyorum" sözleriyle açıklamasını tamamladı. - IĞDIR

