Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi
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Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu Ferhat Arıcan, Türk spor tarihi açısından çok önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu Ferhat Arıcan, Türk spor tarihi açısından çok önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşan Ferhat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İkinci olimpiyatında madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, elde ettiği başarıyla ilgili, "Boynumda olan madalya tüm Türkiye'nin madalyası." dedi.

Hedeflerinin burada bitmediğini aktaran Ferhat, "Beni destekleyen federasyonuma, aileme, antrenörlerime, sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu. İnşallah daha da iyileri gelecek ama şimdi bunun keyfini çıkarma zamanı." diye konuştu.

Ferhat Arıcan, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Türkiye, çok zor günler geçiriyor. Yangınları söndürmek için çalışanlara bir nebze moral olabildiyse ne mutlu bana. İnşallah Türkiye'de yangınlar biter ve ülkemiz güzel haline yeniden kavuşur. Bu madalya tüm Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi
Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi
Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi
Ferhat Arıcan, tarihi başarısını AA'ya değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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