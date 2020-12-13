Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım
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Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım

13.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:14
Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Ferhat Arıcan, "Halkımıza bu madalyaları armağan ettiğim için çok mutluyum. Şu dönemde çok çalışıp çok emek verdim. Emeklerimin de karşılığını aldım. Pandemide gerçekten çok çalıştım. Özellikle ekran başındakilerin bu zor süreçlerde biraz olsun da yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu daha başlangıç, hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da yine aynı seriye devam edip daha da başarılı olacağız" dedi.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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