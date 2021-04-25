Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!
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Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu! Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aleti finalinde milli sporcu Ferhat Arıcan, altın madalyanın sahibi oldu.

- Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!

İSTANBUL - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aleti finalinde milli sporcu Ferhat Arıcan, altın madalyanın sahibi oldu. Arıcan geçen sene de altın madalyayı Türkiye'ye getirmişti.

İsviçre'nin Basel kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Ferhat Arıcan'ın ardından Rusya'dan David Belyavskiy gümüş, Almanya'dan Lukas Dauser ile İsviçre'den Christian Bauman bronz madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan, 2020'de Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!
Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!
Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!
Ferhat Arıcan'dan üst üste ikinci Avrupa Şampiyonluğu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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