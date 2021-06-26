Ferhat Arıcan'dan altın madalya
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Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Ferhat Arıcan'dan altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde 15 bin 566 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde 15 bin 566 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanan Arıcan, bu kez de dünya şampiyonasında birinci oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13 bin 833 puanla sekizinci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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