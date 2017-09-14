Ferhan Yıldırım: Orman Yangınlarının Çıkış Sebebi Araştırılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Hisarcık ilçesinde yaptığı açıklamada; Domaniç, Emet ve Hisarcık ilçesi ormanlarında ardı ardına çıkan yangınların akıllarında soru işaretleri bıraktığını söyledi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Hisarcık Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatını ziyaretinde yaptığı açıklamada bölgede ardı ardına çıkan orman yangınlarının akıllarında soru işaretleri bıraktığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisinin bu noktada yapabilecekleri varsa halkımızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Cenab-ı Allah daha beterinden ve doğal afetlerden korusun. Bölgemizde ardı ardına çıkan yangınlar bizlerin aklında soru işaretleri bıraktı. Bunların arkasında bir sabotaj mı vardır? Yoksa ihmal mi vardır? Bu noktaların üzerinde yetkililerin önemle durması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da bu yangınların gitgide artarak devam etmesi ve günlerdir söndürülememesi. Yangın söndürme ekiplerimizin ve itfaiyeci arkadaşlarımızın cansiperane çalıştıklarından eminim, ama bu noktada bir koordinasyon eksikliği mi var? Yoksa araç ekipman eksikliği mi var? Bu hususların göz önüne alınması gerekiyor" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA