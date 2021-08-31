Ferhan Şensoy hayatını kaybetti (5)
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Ferhan Şensoy hayatını kaybetti (5)

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİYATRO ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

 TİYATRO ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.  2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy'un saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından "Babam uçtu göklere…" yazarken diğer kızı Derya Sensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" ifadesini kullandı.Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… " denildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, " Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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