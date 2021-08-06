"Ferhadanlı Karpuz Şenliği" ertelendi
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"Ferhadanlı Karpuz Şenliği" ertelendi

'Ferhadanlı Karpuz Şenliği' ertelendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenmesi planlanan "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenmesi planlanan "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Ferhadanlı Muhtarlığı, Ferhadanlı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyeleri ile belediyenin ilgili müdürlerinden oluşan şenlik komitesi karar aldı.

Komite kararınca ertelenen şenlikten elde edilecek gelirle, orman yangınlarında zarar gören ağaçların yerine dikilmek üzere fidan bağışı yapılacak.

Belediye Başkanı Yüksel, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şenlik komitesinde alınan karara göre 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan şenliğin Ege ve Akdeniz bölgesindeki yangınlar sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Şenlik tarihinin yeniden duyurulacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Komite olarak ülkemizde yaşanan ve milletçe hepimizin ciğerlerinin yanmasına neden olan orman yangınları nedeniyle şenliğimizi erteleme kararı aldık. Yaşadığımız zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakma ümidiyle, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz etkinlikten elde edilecek gelirin tamamını, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangından etkilenen alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için, ilgili kurumlara fidan bağışı olarak verilmesini kararlaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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