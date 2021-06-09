Feretikoya Yeni Bir Dokunuş

Rize'de 100 yıl önce yetiştirilmiş olan ve sandıktan çıkarılan orijinal kendir iplikleriyle ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarına yenilikler katılarak devam ediliyor.

Rize'de 100 yıl önce yetiştirilmiş olan ve sandıktan çıkarılan orijinal kendir iplikleriyle ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarına yenilikler katılarak devam ediliyor.

Kültür Bakanlığı Sanatçısı Hülya Görmezoğlu'nun desteğiyle Talip Kahraman El Sanatları Merkezi Usta Öğreticisi Mukaddes Kuk ve Yücel Bayraktar'ın çalışmalarıyla kimyasal kullanmadan, yapısını bozmadan doğal yaprak ve malzemelerle el tezgahlarında dokunan kumaşların renklendirilmesi ile yapılan farklı tasarımlar ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Şule Cıvgaz Kazancıoğlu'nun koordinesinde Rize Bezi (Feretiko) kumaş üzerine çalışılan ve şu an geliştirme aşamasında olunan Ekolojik Baskı (ekoprint) tekniğini kullanılarak tasarlanan kumaşlar Rize Valisi Kemal Çeber'e sunuldu.

Yöremizin kültürel değerlerinden coğrafi işaretli ürünümüz olan feretikonun geleneksel dokusunu koruyarak ancak modernize edilmesi adına da bir çok çalışma yapan Mukaddes Kuk ve Yücel Bayraktar yaklaşık 100 yıl öncesinden üretilerek sandıklarda saklanan doğal renkli orijinal kendir ipi ile ürettikleri yeleği Vali Çeber'e takdim ettiler. Ayrıca ilimizin temel gelir kaynağı olan çay bitkisinin çay çiçeğini orijinal ağartılmış, sandıktan çıkararak kumaş üzerine Kültür Bakanlığı sanatçısı Huriye Bulduk'un desteğiyle tasarlanıp üretilen yaka iğnesi Neslihan Ayan Çeber hanımefendiye takdim edildi.

Ürünleri inceleyen Vali Çeber yapılan tasarımlar ve başarılı çalışmalar ile birlikte Rize Bezi'nin tekrar hayat bulduğunu ifade ederek " ilimizde en önemli değerlerinden biri olan Rize Bezi'nin (feretikonun) kültürel dokusu bozulmadan günümüz tercihleri de dikkate alınarak modernize edilmesi çok önemliydi. Bu manada da ilimizde de çok güzel adımlar atılıyor. Bizler her zaman bu tarz ilimizin vizyon değerlerini destekleyecek ve geliştirecek projeleri imkanlar dahilinde destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.

Burada yapılan çalışmalar da bir ilk olması yönüyle çok önemli bir örnek teşkil edeceğinden emeği geçen herkese teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre