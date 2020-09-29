Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
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Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!

29.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:25
Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!

Şampiyonlar Ligi Play Off maçlarının başlamasıyla sporseverleri Şampiyonlar Ligi Play Off maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Ferencvaros - Molde maçının sonucu merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off Ferencvaros - Molde maçı kaç kaç? Ferencvaros - Molde maçı kanalı, şifresiz mi?

Sporseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi Play Off başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Ferencvaros - Molde maçı ilgi odağı oldu. Peki, Ferencvaros - Molde maç Ferencvaros - Molde maç sonucu kaç kaç? Ferencvaros - Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Play Off canlı takip!

FERENCVAROS - MOLDE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ferencvaros - Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off maçı 29 09 2020 günü saati 22:00'de başlayacak. Maç, Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.

FERENCVAROS - MOLDE MAÇ İLK MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

İLK MAÇ: Molde 3-3 Ferencvaros

FERENCVAROS - MOLDE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Ferencvaros - Molde maçı henüz başlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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