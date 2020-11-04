Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Ferencvaros - Juventus hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi?
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Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Ferencvaros - Juventus hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:56
Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Ferencvaros - Juventus hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ferencvaros - Juventus maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi? Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Ferencvaros - Juventus ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Ferencvaros - Juventus maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ferencvaros - Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 04 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak

FERENCVAROS - JUVENTUS ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Ferencvaros - Juventus maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports'tan yayınlanacak.

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