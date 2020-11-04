Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Ferencvaros - Juventus hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler Ferencvaros - Juventus maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı hangi kanalda? Ferencvaros - Juventus şifresiz canlı izlenecek mi? Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?