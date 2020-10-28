Ferencvaros - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Ferencvaros - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:51
Ferencvaros - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Ferencvaros - Dinamo Kiev arasındadır. Peki Ferencvaros - Dinamo Kiev kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Ferencvaros - Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Groupama Arena, Budapeşte'da oynanacak.

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