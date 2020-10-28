Ferencvaros - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:51
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Ferencvaros - Dinamo Kiev arasındadır. Peki Ferencvaros - Dinamo Kiev kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Ferencvaros - Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.
FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Groupama Arena, Budapeşte'da oynanacak.