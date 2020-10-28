Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olanFerencvaros - Dinamo Kiev maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman,Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta,Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

FERENCVAROS - DİNAMO KİEV MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ferencvaros - Dinamo Kiev maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Krasnodar – Chelsea

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge – Lazio

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes