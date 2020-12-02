Ferencvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Ferencvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:34
Ferencvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Ferencvaros - Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ferencvaros - Barcelona maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Barcelona maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maçDigiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacaktır.

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FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Groupama Arena, Budapeşte'da oynanacak.

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