Ferencvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Ferencvaros - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Ferencvaros - Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Ferencvaros - Barcelona maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ferencvaros - Barcelona maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maçDigiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacaktır.
FERENCVAROS - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Groupama Arena, Budapeşte'da oynanacak.