Ferenc Puskas Efsanesi Macar forvet Ferenc Puskas, 1958-66 yılları arasında formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar'la beş sene üst üste La Liga şampiyonluğunun yanı sıra üç Avrupa Kupası ve bir İspanya Kupası kazanırken müthiş yeteneği ve gol atma becerisiyle Real Madrid efsanelerinden biri haline geldi. Birlikte oynadığı Alfredo di Stefano ve Francisco Gento ile tarihe geçen bir üçlü hücum hattı yaraan Puskas'ın 1960larda dünya futboluna damga vurduğunu günlerden en özel görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz!

Macar forvet Ferenc Puskas, 1958-66 yılları arasında formasını giydiği Eflatun-Beyazlılar'la beş sene üst üste La Liga şampiyonluğunun yanı sıra üç Avrupa Kupası ve bir İspanya Kupası kazanırken müthiş yeteneği ve gol atma becerisiyle Real Madrid efsanelerinden biri haline geldi. Birlikte oynadığı Alfredo di Stefano ve Francisco Gento ile tarihe geçen bir üçlü hücum hattı yaraan Puskas'ın 1960larda dünya futboluna damga vurduğunu günlerden en özel görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz! Kaynak: Dugout