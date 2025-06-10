Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm neden açıklandı. Peki, Ferdi Zeyrek neden öldü?

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Zeyrek'in ölüm nedenini açıkladı.

Topçu, "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.