Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in YKS sonucu ne oldu, hangi bölümü seçecek?

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek Yks'den kaç puan aldı, kaçıncı oldu? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in trajik ölümü sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği kızı Nehir Zeyrek, Yks'de önemli bir başarıya imza attı. Vatandaşlar erdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu merak etti. Detaylar...

FERDİ ZEYREK'İN KIZI NEHİR ZEYREK'İN YKS SONUCU

Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında başarılı olarak baba mesleği olan mimarlığı okuyacak puanı aldı. Sınav günü Nehir'i yalnız bırakmayan CHP lideri Özel, sonuçların açıklamasının ardından "Hepimizin gözü aydın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

6 Haziran günü evinin bahçesindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 9 Haziran'da kaybeden Zeyrek, başta ailesi olmak üzere tüm Manisa'yı yasa boğmuştu. O sırada üniversite sınavına hazırlanan kızı Nehir Zeyrek, baba acısıyla sarsılmış, yakın çevresine "Baba mesleği olan mimarlığı kazanmak istiyorum" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç Nehir'in hem manevi hem de eğitim yolculuğunda yanında oldu. Özel, sınav günü Nehir'i bizzat kendisi sınav salonuna götürdü. Bugün sabah saatlerinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel, Nehir'in mimarlık bölümü için gerekli puanı aldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."