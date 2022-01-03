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Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.

22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi Türk Milli Takımı oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi Türk Milli Takımı oldu

 Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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