Ferdi Kadıoğlu'nu 5 Kulüp İstedi

ONUR DİNÇER

Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen ekibinden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nu birçok ekibin istediği ortaya çıktı. Ülkesinde hatırı sayılır takipçisi bulunan ve Hollanda Genç Milli Takımı forması da giyen oyuncunun, bir çok ekibin ilgisine karşın kadroya katıldığı belirtildi.

AZ son ana kadar direndi

18 yaşındaki futbolcu için Feyenoord, AZ Alkmaar, Heerenveen, Vitesse, Utrecht gibi takımların NEC Kulübü'nün kapısını çaldığı öğrenildi. AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeden kısa bir süre önceye kadar da oyuncuyu kadrosuna katma çalışmalarının devam ettiği ancak genç yıldız adayının tercihini sarı-lacivertlilerden yana yaptığı belirlendi.

Cocu'nun prensleri ve sistem

Phillip Cocu, daha önce PSV Eindhoven'da uyguladığı sistemi, yeni takımına da adapte etmek istiyor. Bunun önemli bir ayağı da ekibi gençleştirmek... Hollandalı teknik adam PSV'yi çalıştırdığı dönemde bir çok genç futbolcu transferi yaptırtmış ve bunlardan verim almıştı. Kısa bir süre içersinde takımın önemli parçaları haline gelen bu isimler, elde edilen şampiyonluklarda da pay sahibi olmuştu.

Lozano, Arias ve Pröpper

21 yaşındayken Sporting'den alınan sağ bek Santiago Arias bunlardan bir tanesi. 2013-14'te daha ilk sezonunda ligde 25 maçta forma giyen Kolombiyalı oyuncu, PSV'de toplamda 172 maçta sahaya çıktı. Davy Pröpper üç yıl önce 23 yaşındayken geldi ve takımın banko isimlerinden bir tanesi oldu. Orta saha oyuncusu PSV'de 89 maça çıktı. Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla yıldızlaşan Lozano da, 21 yaşında geçen yıl Cocu'nun isteğiyle ülkesinden transfer edilmişti.

Ferdi, Berke ve Barış

Deneyimli teknik adam şimdi eski takımında uyguladığı bu yöntemi yeni takıma uyarlamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinde, Cocu'nun sarı-lacivertlilere uyarlamak istediği PSV modelinin ayak sesleri duyuluyor.

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