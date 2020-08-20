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Ferdi Kadıoğlu: "Her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Geçen sezon en iyi performanslarını sergileyemediklerini söyleyerek, "Bir araya gelerek ve birbirimizi motive ederek bunu başaracağız. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız" dedi.

Ferdi Kadıoğlu:
20.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:27

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Geçen sezon en iyi performanslarını sergileyemediklerini söyleyerek, "Bir araya gelerek ve birbirimizi motive ederek bunu başaracağız. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi yoğun tempoda gerçekleştirilen hazırlık dönemi ve kamp süreci hakkındaki görüşlerini paylaşan Kadıoğlu, "Hazırlıklara iyi başladığımızı düşünüyorum. Çok fazla idman yapıyoruz, aynı şekilde çok fazla test yaptık. Bildiğiniz üzere İstanbulspor'la da bir dostluk maçı yaptık ve 4-0 kazanmasını bildik. Bu maç içerisinde iyi şeyler yaptık; güzel ve olumlu şeyler gösterdik. Fakat daha iyi yapabileceğimiz şeyler de vardı. Bunları da hep birlikte gördük. Nitekim daha iyisini de yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu kampta teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Daha güçlü olabilme adına bizim için iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sert bir başlangıç da oldu. Koşular yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Fiziki anlamda önemli katkıları var" dedi.

"Erol Bulut ile iyi bir diyalog içerisindeyiz"

Teknik Direktör Erol Bulut hakkındaki düşüncelerini de paylaşan genç futbolcu, "Teknik direktörümüz, İngilizce de konuşuyor ve benim açımdan bu anlamda kolay oluyor. Bu benim için gerçek anlamda çok iyi. Şu anda iyi de bir diyalog halindeyiz. Keza kendi teknik ekibi de iyi. İyi bir ekiple çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Umarım iyi ve güzel şeyler başarırız. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

"Beraber başarmalıyız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Ben değil, biz' cümlesinin hatırlatılması üzerineyse Ferdi Kadıoğlu, "Evet, başlangıç itibariyle hocamız bunları söyledi ve de doğru ifadelerdi. Biz, bir takımız ve bir şeyleri başarıyorsak beraber başarmalıyız, beraber yapmalıyız, beraber kazanmalıyız ve beraber kaybetmeliyiz. Dolayısıyla hocanın söylediklerine katılıyorum" diye konuştu.

"Harika bir atmosfer var"

Ferdi Kadıoğlu, Erol Bulut ile yeni transferlerle birlikte takım içerisinde oluşturduğu atmosferi ise şu şekilde özetledi:

"Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Zaten iyi insanlardan kurulu bir takımız. Yeni oyuncular da keza öyleler; eğlenceli ve keyifli insanlar. Bu da iyi bir atmosfer yaratıyor. Önceki senelere bakacak olursak da iyi bir atmosferimiz vardı ama en iyi durumda değildik. Maalesef en iyisini sergileyemedik. Bu konuda bazen istediğimizi yapamadık. Şu anda yeni hocamızla, yeni oyuncularla beraber daha iyisini sergilemek istiyoruz."

"Pozisyonum için her zaman çalıştım"

Kişisel anlamda zamanla kendisine geliştirdiğine de değinen Ferdi, "İlk yıl benim açımdan zordu, bunu söyleyebilirim. 18 yaşımda geldim ve zorlu bir sezon geçirdim. Sadece 1 maç oynadım. Gelişim açısından zorlayan durumlardı ama bu seneler içerisinde çok fazla şey öğrendim, kendime çok fazla şey kattım. Sonraki sezona da iyi başladım, golle başladım. Bu beni mutlu etti çünkü bir önceki seneye göre daha iyi başlamam gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdim. Bazı maçlarda oynamadım. Her zaman kadroda değildim ama kendim için, kendi pozisyonum için her zaman savaştım. Bu dönemde tabii ki takımın gelişimi de çok önemliydi. Maalesef bu doğrultuda hedeflerimize ulaşamadık. Ortak paydada buluşacak olursak hedeflerimize ulaşamadık. Bu sene umarım farklı olur ve hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olur. Ben de umuyorum ki takıma çok daha fazla katkı sağlarım" dedi.

"Şampiyonluğu kazanmak istiyorsak daha çok maç kazanmalıyız"

Takımın şampiyonluk şansı hakkında da konuşan Kadıoğlu, "Hedefim tabii ki de bu sene çok daha fazla maç oynayabilmek olacak. İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum. Aynı şekilde takımıma gol ve asist anlamında daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Ligde daha fazla maç kazanmalıyız. Şampiyonluğu kazanmak istiyorsak, buna erişmek istiyorsak daha çok maç kazanmalıyız. Geçen sezon birçok maça 1-0 geride başladık. Bu da bizim için zorlayıcı bir durum oldu. Bu sene daha iyi bir taktik ortaya koyup geçen seneden daha üst seviyeye çıkmak benim de kişisel hedeflerim arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Saha içinde neler yapabileceğimi taraftara göstermeye çalışıyorum"

Taraftarlarımızın kendisine olan desteğinden ötürü çok mutlu olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Taraftarlarımız beni çok fazla destekliyor. Ben de saha içerisinde onlara ne yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum. Bu performansla devam edersem onların da desteği devam edecektir. Kendi adıma her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım aynı başarıları sürdürmeyi devam ederim. Geçen sezonun son bölümünde yakaladığım çıkış gibi daha iyilerini yapabileceğimi umuyorum ve biliyorum. Tabii ki hatalar yapacağım. Bu hatalardan da çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umuyorum ki bahsetmiş olduğum unsurlar beni daha iyi bir futbolcu yapacak" diye konuştu.

"Ailem her zaman destek oldu"

Ailesinin kendisine her zaman çok destek olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Ailem beni çok fazlasıyla destekliyor. Onların bu konuda gururlu olduklarını düşünüyorum. Maçlara geliyorlar. Keza Hollanda'dan arkadaşlarım da bana destek olmak için maçları seyretmeye geliyorlar. Tabii ki çok mutluyum. Bana fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Şu anda babamla ve kız kardeşimle birlikteyim. Annem de diğer kız kardeşimle beraber Hollanda'da. Babama çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bana her zaman yardımcı oluyor ve beni destekliyor" şeklinde konuştu.

"Korona virüs salgınından dolayı zorlu bir süreç oluyor"

Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı her zamankinden farklı bir tatil geçirdiğini belirten başarılı futbolcu, "Korona virüs salgınından dolayı zorlu bir süreç oluyor. Hollanda'ya gidip ailemle ve arkadaşlarımla görüştüm. Sanki 7 ay öncesi gibiydi. Eğlendik ve keyifli zamanlar geçirdik. Fakat bu süreçte korona virüs salgınından ötürü de dikkat etmek durumundaydık. Diğer bütün tatillere göre bu tatil çok tuhaf geçti. Aynı şekilde idmanlar yaptım. İyiydi fakat daha uzun olabilirdi" açıklamasında bulundu.

"Futbolu seçerek doğru bir karar verdim"

Futbolun haricinde de birçok spor dalıyla ilgilendiğini ifade eden Ferdi, "Daha gençken birçok sporla uğraştım. Judo, tenis, jimnastik gibi sporlar yaptım. Sporu gerçekten seviyorum. Tatilde de tenis oynadım. Gençken tenis ve futbol arasında kalmıştım. Bir karar vermem gerekiyordu. Teniste çok yüksek seviyelerde oynadım. İyi durumdaydım ama sonrasında futbolu seçtim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İstanbul harika bir şehir"

Boş vakitlerinde neler yaptığını da paylaşan genç futbolcu, "Bazı zamanlar evde vakit geçirmeyi seviyorum. Konsol oyunu oynamayı, maçları izlemeyi seviyorum. Bazen de yemek yemeye gidiyorum. Alışveriş yapmayı da severim. İstanbul harika bir şey. Çok fazla opsiyonunuzun olduğu bir şehir. Benim hayatıma bakacak olursanız hep aynı şeyleri yapmıyorum. Sürekli devam eden bir durum değil. Tamamen moduma göre farklılık gösteriyor. O anki ruh halime bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız"

Takımın bu sezonki şampiyonluk durumu hakkında konuşan Kadıoğlu, "Geçen sezon en iyimizi ortaya koyacağımız bir performans sergileyemedik. Ancak daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Geçen sene ligi 7. bitirdik. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için böyle bir sıralamada ligi bitirmek kabul edilebilir değil. Güzel bir durum değil. Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak için saldırmamız gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız. Bir araya gelerek ve birbirimizi motive ederek bunu başaracağız. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız" diyerek sözlerin tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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