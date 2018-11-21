Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 4 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında sakatlandı. Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında sakatlandı.

NİJMEGEN'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Elinde kırık tespit edilen ancak yapılan tetkikler sonucu operasyona gerek duyulmayan genç oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.