Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 4 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

GALİBA GÖNDERECEKLER BUNU DA SONRA DA PİŞMAN OLACAKLAR ..ALDILAR AMA HİÇ OYNAMADI ..
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında sakatlandı.
NİJMEGEN'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Elinde kırık tespit edilen ancak yapılan tetkikler sonucu operasyona gerek duyulmayan genç oyuncunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.