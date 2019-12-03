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Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

03.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24
Ferdi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu , Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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