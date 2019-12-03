Ferdi'den 1 gol 1 asist

03.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:50

Fenerbahçe-İstanbulspor müsabakasında sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 1 gol 1 asistlik performans göstererek sahadaki en etkili isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu galibiyette önemli bir rol oynadı. Müsabakanın 15. dakikasında Deniz Türüç'ün attığı golün asistini yapan Kadıoğlu daha sonra santra sonrasında yaptığı baskıyla İstanbulspor savunmasından topu kaparak 16. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez ilk 11'de görev yaparken, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA