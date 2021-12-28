Ferdane Hanım Konağı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin Akçakoca Mahallesi'nde bulunan kentin tarihi simgelerinden Ferdane Hanım Konağı'nda kısa süre önce başlattığı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor.

İzmit Belediyesi, tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Kentin tarihi simgelerinden Ferdane Hanım Konağı'nın, yüklenici firma tarafından devam eden çalışmaları tamamlandığında restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında inşa edildiği düşünülen Ferdane Hanım Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları kapsamında mevcut sıvanın raspası ve bağdadi söküm işlemi yapıldı. - KOCAELİ