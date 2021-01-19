Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor..
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor..

19.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:47
Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor..

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ferdana Kurt konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ferdana Kurt kimdir?Ferdana Kurt'un katili kim? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

FERDANE KURT'UN KATİLİ BULUNDU MU?

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Katili iseemniyet ekiplerince aranıyor.

Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor..
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor.. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:53:10. #1.14#
title