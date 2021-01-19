Ferdana Kurt'un katili bulundu mu? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler? Müge Anlı'da yanıtları aranıyor..

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ferdana Kurt konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ferdana Kurt kimdir?Ferdana Kurt'un katili kim? Ferdane Kurt cinayetinin detayları neler?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

FERDANE KURT'UN KATİLİ BULUNDU MU?

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Katili iseemniyet ekiplerince aranıyor.