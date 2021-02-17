Ferda Saraçoğlu kimdir? Ferda Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ferda Saraçoğlu babası kim, kimin kızı? Ferda Saraçoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Hafta içi her sabah Show TV ekranlarında yer alan Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programına bugün Ferda Saraçoğlu konuk oldu. Ferda Saraçoğlu, sosyal medyada merak edildi. Peki, Ferda Saraçoğlu kimdir? Ferda Saraçoğlu kaç yaşında ve nereli? Ferda Saraçoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Ferda Saraçoğlu babası kim, kimin kızı?

Fizyoterapist ve Osteopat Ferda Saraçoğlu bu sabah Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programına konuk oldu. Hakkında, Ferda Saraçoğlu kimdir? Ferda Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Ferda Saraçoğlu babası kim, kimin kızı? Ferda Saraçoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir? soruları çok merak edildi!

FERDA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Uzman Fizyoterapist Ferda Saraçoğlu, 2002 yılında Ebe-Hemşirelik Koleji'nde tıp hayatına başladı. Başkent Üniversitesi ve Haliç Üniversite'sinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü; sonrasında ise Bahçeşehir Üniversite'sinde aynı bölümde Yüksek Lisans ile eğitimini tamamladı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans ve doktora yaptı. Amerika ve İngiltere'deki çeşitli üniversite ve kurumlarda mesleğiyle ilgili eğitimler aldı veseminerlere katıldı. Manuel terapi, kadın sağlığı, Osteopati ve fitoterapi gibi alanlarda uzman olan Ferda Saraçoğlu ayrıca kişisel gelişim, pilates, yoga, nefes, egzersiz ve beslenme gibi alanlarda da seminerlerine katıldı. Ferda Saraçoğlu, doğum koçluğu da yapmaktadır.