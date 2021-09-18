Gaziantep Demokratik Kadın Platformu 19 Eylül 2017'de yaşadığı evde Özel Hareket Polisi Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin'in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

23 yaşında Mersin Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi iken 19 Eylül 2017'de yaşadığı evde özel hareket polisi Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülen Feray Şahin'in 4. ölüm yıldönümü dolayısıyla memleketi Gaziantep'te anma etkinliği düzenlenerek basın açıklaması yapıldı.

Yeşilsu meydanında düzenlenen basın açıklamasını Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına Suzan Uzpak yaptı. Açıklamada, "23 yaşında Mersin Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Feray Şahin 19 Eylül 2017'de yaşadığı evde özel hareket polisi Fatih Burak Aykul tarafından ateşli silahla katledildi. Yarın Feray'ın katledilişinin yıldönümü. İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda Feray'ın katledilmiş olması kesinleşse de deliller soruşturma sırasında toplanmamış, karartılmış ve yargılama sürecinde talep edilmediğinden Fatih Burak Aykul 5 yıl 3 ay gibi vicdanları yaralayan bir ceza almıştı. Bu cezanın da 1.5 yıllını hapis yattı ve mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. Dosya 28 Şubat 2019 'dan beri Yargıtay da. Aile 4 yıldır katledilen çocukları ve tüm kadınlar için adalet arayışında. Adalet sağlanmadığı gibi Fatih Burak Aykul geçen Nisan ayında baba Bekir Şahin hakkında kendisine "katil" dediği için suç duyurusunda bulundu. Fatih Burak Aykul babaya suç duyurusunda bulunma cesaretini erkek egemen zihniyet ve iktidardan almaktadır.

Ne yazık ki, Feray katledilen ilk kadın değildi, son da olamadı" dedi. - GAZİANTEP