Ferace Tasarımları Minimal Dokunuşlarla Yeni Kimliğe Kavuştu! Kadın giyiminin vazgeçilmez parçalarından feraceler, minimal tasarımlarıyla modest kadının yeni giyim tercihi olan feraceler, minimal tasarımlarla yeni kimliğe kavuştu. Ferace modellerine sade ve hassas dokunuşlar yapan özel tasarımlar, sosyal hayata, iş hayatına ve özle günlere uygun tasarımları ile kadınlara çok sayıda seçenek sunuyor.

İşlevsel kullanımı ile gardıropların olmazsa olmazlarından olan feraceler, minimal modelleri 2020 tasarımları ile minimal çizgiye kavuştu. Karakteristik özelliklerini koruyan buna ek olarak da sade ve şık çizgilerle donatılan ferace modelleri 2020 yılının kadın giyim trendlerinde kendine yer bulacak; modaya yön verecek.

MİNİMAL BİR GARDIROP İSTER MİSİNİZ?

Ferace modelleri 2020 tasarımları ile sadece şık ve işlevsel tasarımlar sunmuyor; aynı zamanda gardırobunuza ve giyim tarzınıza yapısal dokunuşlar yapıyor. İş ortamı, sosyal hayat ve özel davetler sizin podyuma dönüşüyor. Beğeni dolu gözleri üzerinize çeken feraceler, şık görünümleri ile çevrenizde mini moda akımı oluşturmanızı sağlayacak.

HEM ŞIK HEM İŞLEVSEL

Ferace elbiseler tasarım özellikleri itibariyle tek başına bir kombin işlevi görevi görüyor. İdeal bir kombini ana detaylarını bünyesinde barındıran feraceler, çanta, şal ve ayakkabı gibi tamamlayıcı ögelerle kusursuz görünüm sunuyor. Minimal ferace modelleri ise fonksiyonel kullanıma şıklık ekleyerek kombinizi kusursuz bir giyim alternatifine dönüştürüyor.

KURTARICI KOMBİNLER İÇİN: FERACE

Özel günler, davetler, sosyal hayat ve iş hayatı için gardırobunuzda ferace elbise bulundurmanız, sizi geç kalma sorunundan kurtaracak. Kolayca kombinlenen ferace elbisesi ile sadece çanta, ayakkabı ve eşarp gibi detayları uyarlayarak kısa sürede hazır olacaksınız.

Klasik çizgiden kurtulan feraceler, Qras dokunuşları ile 2020 tesettür giyim trendlerine giriyor, minimal çizgileri ile trendlere yeni bir yön veriyor. Dört mevsim tercih edilebilen ve işlevsel kullanım sağlayan tasarımlar aynı zamanda her ortama göre seçenekleri ile özgür seçim fırsatı sunuyor.