Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin her biri milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerinin jürilik yapacağı 'Fenomensin' yarışması için başvurular başladı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin her biri milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerinin jürilik yapacağı 'Fenomensin' yarışması için başvurular başladı. Yarışmanın 5 Mart'ta gerçekleşecek büyük finalinde sosyal medyanın en yeteneklisi belirlenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin içerik ve yetenek yarışması 'Fenomensin' için başvurular başladı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa'nın jüri üyeliği yapacağı, 2011'de 'Yetenek Sizsiniz' ile tanınan illüzyonist Aref Ghafouri'nin konuk jüri olarak katılacağı yarışmanın büyük finali 5 Mart'ta yapılacak.

Sosyal medyanın en yeteneklisinin belirleneceği yarışmaya katılmak isteyenler 31 Ocak Pazartesi gününe kadar, belediyenin instagram hesabını takibe alarak yeteneklerini sergilediği video ya da fotoğrafları iletişim bilgileriyle mesaj olarak göndermeleri yeterli olacak.

Gönderilen içerikler arasından seçilecek 100 yarışmacı, 12 Şubat'ta ilk eleme turuna katılacak. Canlı performanslarıyla Muratpaşa Belediyesi Kültür Salon sahnesine çıkacak yarışmacılar arasından ilk 30 belirlenecek. Elemeyi geçen yarışmacılar, bu kez 3'er dakikalık canlı performanslarını sergileyecekleri ikinci eleme turuna katılacak. İkinci eleme 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Fenomensin yarışmasının 5 Mart'ta yapılacak finaline ise 10 yarışmacı kalacak. Büyük final, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde olacak. Seyirciyle gerçekleşecek finalde birinci halk oylamasıyla belirlenecek.

Yarışmanın birincisi, 'fenomen' bir sosyal medya hesabı oluşturma şansına sahip olacak. Fenomensin birincisi, jüride yer alan sosyal medya fenomenleri Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa'yla birlikte içerikler oluşturacak. Hesabın tanıtımını da fenomenler yapacak. Bununla birlikte yarışmanın ilk üçü, ücretsiz tatil kazanacak. Yarışmada finale kalanlar ise fenomenler jürisiyle akşam yemeğinde bir araya gelecek. - ANTALYA

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