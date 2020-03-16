Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu
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Gaziantep

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu Yaptığı tostlarla Sosyal Medyada kendisinden tost mühendisi olarak bahsettiren Tostçu Erol, Hatem Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu Gaziantep'te yaptığı tostlarla ve paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olan tostçu, mide küçültme ameliyatı oldu.

16.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:19
Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Yaptığı tostlarla Sosyal Medyada kendisinden tost mühendisi olarak bahsettiren Tostçu Erol, Hatem Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaptığı tostlarla ve paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olan tostçu, mide küçültme ameliyatı oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te sosyal medyada fenomen olan ve kentte tost mühendisi olarak bilinen tostçu Erol Sorgulu, fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 15 yıldır kilolarından şikayetçi olan 152 kilolu Sorgulu, yaptığı araştırmalar neticesinde Özel Hatem Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu. Çevresinin yemek işleriyle uğraştığını ve bu nedenle aşırı kilo aldığını kaydeden Sorgulu, sosyal medyadan takip ettiği yemek hesaplarını takipten çıkardığını söyledi.

18 yaşından itibaren kilo almaya başladığını anlatan tost mühendisi Sorgulu, "Yaklaşık 15 yıldır kilolarla uğraşıyorum. 18 yaşından itibaren kilo almaya başladım. Yaklaşık 20 kere diyet yapıp, kilolar da verdim, ama verdiğim kiloları geri aldım. Yaklaşık 2 yıldır obezite tüp mide ameliyatını internetten araştırdım. En sonunda Emin hocama karar verdim. Ameliyatım iyi geçti. Ameliyata 152 kilo girdim. Benim hedefim ilk etapta ikili rakamlara inmek. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorum. Diyetisyenimizin öngördüğü yemekleri yiyerek, Emin hocamın dediklerine uyarak, kilomun yüzde 40'ını bir yıl içinde vermek istiyorum" dedi.

Kilolarını verdikten sonra almamaya özen göstereceğini aktaran Sorgulu, "Benim çevrem hep yemekçi. Çevremin yüzde 95 oranında kebapçı, tatlıcı, baklavacı, dürümcü. Haliyle bunları ben sosyal medyadan takipten çıktım. Onlara da duyurusunu yaptım. Gülü seven dikenine katlanır misali. Şu an yaşım 35. 40 yaşıma kadar aşırı kilolarımı vermem lazım. 40 yaşından sonra da kiloları istesem de veremem. Gaziantep'teyiz aşırı yağlı yemekleri olan bir yer. Bu kiloyu da onlardan dolayı aldım zaten. Bir sosyal medya sayfam var. Oradan işletmelerin tanıtımını çekiyoruz. Bize de çekim esnasında duble hazırlıyorlar. Haliyle onu da yiyoruz. Yiyince de bu kiloları alıyoruz. Bundan sonra yine tanıtım yapacağız, ama biraz daha hafif yiyecekler yemeye özen göstereceğiz" diye konuştu.

Özel Hatem Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz da Sorgulu'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Gastronomi şehrinde önemli işler yapan hastamızı ameliyat ettik. Tost mühendisi olarak da kendini kabullendirmiş, meşhur tostçu Erol, kilolarından şikayet edince bize başvurdu. Biz de bütün imkanlarımızı seferber ederek, onun için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bütün tetkiklerini ve tahlillerini yaptırdık. İşlemlerini yaptırdıktan sonra ameliyat için engel olmadığını gördük. Bunun üzerine hastamızı ameliyata aldık. Gerçekten çok güzel bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra da hastamız sorunlu bir süreç geçirmedi. Hastamız 2'nci gününde yürümeye hareket etmeye başladı. Şuanda sıvılarını tüketmeye başladı. Hastamız belirli bir süre geçtikten sonra takriben 1 yıl boyunca mevcut kilosunun yüzde 50'sini vermiş olacak. Yurtiçi ve yurtdışından 1 buçuk yıllık süreç içerisinde birçok hastamız oldu. Bu süreçte yaklaşık 200 ameliyat yaptık. Hastalarımız hedeflediğimiz şekilde kilolarını verdi" diye konuştu.

Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

Kaynak: İHA

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Fenomen tostçu mide küçültme ameliyatı oldu

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