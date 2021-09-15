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Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti Fenomen tostçu Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

- Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti

NİĞDE - Fenomen tostçu Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan İlçesi'nde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile 'Ütü Tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut' sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti

Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti

Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti

Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti
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Haber: Fenomen Tostçu kazada hayatını kaybetti - Haberler
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