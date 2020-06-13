Fenomen Sefa Sılacı Bigo'daki Sefa Dayı tiplemesiyle bir ayda 120 bin TL kazandı Sosyal medya fenomeni Sefa Sılacı canlı video uygulaması Bigo üzerinden bir ay gibi kısa bir sürede 120 bin TL kazandı.

Sosyal medya fenomeni Sefa Sılacı canlı video uygulaması Bigo üzerinden bir ay gibi kısa bir sürede 120 bin TL kazandı. Güzellik tasarım merkezi işleten ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Sefa Sılacı, kazandığı paraların bir kısmıyla sosyal sorumluluk projelerini yürütüyor.

Sosyal medya üzerine özel çalışmaları olan Sefa Sılacı, "Sosyal medya artık günümüzün önemli alanlarından biri haline geldi. Burada yer edinmek isteyenler öncelikle özgün ve farklı içerikler oluşturmalı. Çünkü faydalı ve insanların işlerine yarayacak içerikler daha fazla iş görüyor ve etkileşim getiriyor. Ben de kendi alanımda çalışmalar yürütüyorum. Son olarak Bigo isimli online video platformunda 'Sefa Dayı' tiplemesi ile yaptığımız canlı yayınlarla 120 bin TL gibi bir kazanca 1 ay içerisinde ulaştık" ifadelerini kullandı.

Sosyal Sorumluluk projelerine harcıyor

Yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirlerin bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine harcadığını söyleyen Sefa Sılacı, yardıma ihtiyacı olanların kendisine ulaştığını ve elinden geldiği kadar onlara yardım ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya fenomeni Sefa Sılacı, "İzmit'te güzellik tasarım merkezi işletiyorum bunun yanı sıra sosyal medya üzerine de çalışmalar yapıyorum. Dünya genelinden farklı talepler geliyor, teklifler alıyorum. Yaptığımız özel çalışmalar on binlerce kişi tarafından takip ediliyor ve takdir görüyor. Yaptığınız bir iş, büyük kitleler tarafından destek gördüğü zaman bu durum sizi doğal olarak motive ediyor ve daha içten çalışmanızı sağlıyor" dedi.

Türkiye'de sosyal medyanın önemli bir gelir kapısı haline geldiğine dikkat çeken Sefa Sılacı, gelişen çağa ayak uydurmak ve çalışmalar yapmanın de önemini vurgularken "Sosyal medyada kendinizi geliştirmek ve dikkat çekici bilgiler vermek çok önemli. Bunun için de dünyayı ve gelişen teknolojiyi de takip etmek gerekiyor" ifadelerinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA