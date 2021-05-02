İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
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İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medyalarında paylaştı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medyalarında paylaştı. Küçük kızlar hastaneden darp raporu alırken, saldırgan 2 kızın ise sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yaparak, fenomen olmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Konak'ta, 29 Nisan Perşembe günü oruçlu olan İ.E. ve H.K, iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük 2 kız yaklaştı. Gelen kızlar iddiaya göre, 'Ne bakıyorsunuz?' diyerek kendilerine saldırdı. Bu sırada saldırgan 2 kızla birlikte olduğu öne sürülen 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırganların çektirdikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan 2 kız uzaklaşıp, gözden kayboldu.

İ.E. ve H.K., hastaneden darp raporu alınırken, aileleri de saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı. Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürülürken, yaşanan son olaydan sonra hesaplarını kapattıkları belirtildi. Konak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nin olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ
İZMİR FENOMEN OLMAK İSTEYEN KIZLAR, KENDİLERİNDEN KÜÇÜK 2 KIZI DÖVDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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