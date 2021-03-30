Morkomedyen, sosyal medyanın yeni furyası olan çekilişlerin iç yüzünü anlattı

Morkomedyen adıyla ünlenen ve binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Genç, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Simge Ata'nın sorularını yanıtladı.

YouTube ve Instagram'da Morkomedyen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Murat Genç, Haberler.com'un YouTube kanalında Simge Ata'nın sorularını yanıtlarken sıkça yapılan çekilişler hakkında bomba itiraflarda bulundu. "Bana itici geliyor" diyen fenomen, çekilişlerin bilinmeyen iç yüzünü anlattı.

Murat Genç, "Burç yorumlama fikri nasıl gelişti, nasıl dikkat çekti?", "Bu iş için ne kadar bütçe ayırdınız?" ve "Senaryo yazıyorsunuz. Yeni bir proje var mı?" gibi sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

"ÇEKİLİŞLERİ İSTEDİKLERİNE ÇIKARIYORLAR"

Çekilişler hakkında bilinmeyenleri anlatan fenomen şu ifadeleri kullandı: "Çekilişin iki türlüsü var; bir markalardan gelen ürünler, bir de sadece takipçi için verilen ama verildiği net olmayan çekilişler. Çekilişlerde üç kişiyi etiketleyip belirledikleri hesapları takip etmeleri söyleniyor ama ortada firma yok kim veriyor ama bu hediyeler gidiyor mu bunun takip mekanizması yok.

Ben bir fenomen tanıyorum 25 tane telefon hediye ediyor ama mesajlar geliyor hediyelerimiz gelmiyor diye. Canlı yayında çekilişlerin güvenilir olduğunu da söyleyemeyebiliriz. Çünkü sitelerde diledikleri kişiyi seçme özelliği olabiliyor. İnsanları da anlamıyorum telefon vererek bir milyon takipçiye ulaşmaya çalışıyor peki o insanlar ne kadar aktif ne gibi katkıları olacak belli değil. İnsanların sayılara bu kadar kafayı takması garip."