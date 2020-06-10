Fenomen gencin katil zanlıları baba ve oğul hakkında müebbet hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenomen gencin katil zanlıları baba ve oğul hakkında müebbet hapis istemi

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i darp ederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen baba ve oğul hakkında iddianame hazırlandı.

Fenomen gencin katil zanlıları baba ve oğul hakkında müebbet hapis istemi
10.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:36

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i darp ederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen baba ve oğul hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E.'yi (47) ve oğlu K.O.E.'yi (25) gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Şeyhmus Özdemir ise hayatını kaybetti.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan sanıklar V.E. ve K.O.E. hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi.

"KENDİMİZİ REKLAMCI OLARAK TANITTIK"

İddianamede V.E. ve K.O.E'nin de ifadesine de yer verildi. Baba V.E. ifadesinde, oğlu K.O.E'nin sosyal medyada kız kardeşinin uygunsuz fotoğraflarını gördüğünü ve bunun üzerine oğluyla beraber Antalya'ya geldiklerini, kızıyla konuyu konuştuklarını ifade etti. V.E., şu iddialarda bulundu:

"Kızım 2018 yılında Instagramdan 'Ares Özdemir' isimli biriyle tanışmış. Uygunsuz fotoğraflarını kendisi göndermiş. Kızım, bu şahsın kendisine şantaj yaptığını söyledi. Evine çağırmış, kendisiyle birlikte olmazsa fotoğrafları yayacağı şeklinde tehdit etmiş. Ares Özdemir isimli şahsa mesaj attık. Kendimizi reklamcı olarak tanıttık ve iş görüşmesi yapmak istediğimizi söyledik. Şahısla sözleştik. Konyaaltı Sahil kısmında buluştuk. Bana gerçek adının Şeyhmus ve aynı memleketli olduğunu söyledi" dedi.

"YÜZÜNÜ YUMRUKLAMAYA BAŞLADIM"

Maktulü araca alarak, Kepez ilçesine gittiklerini ve Duacı Mahallesi'nde aracı durduklarını anlatan V.E., araçtan inince oğluyla birlikte kendini tanıttığını dile getirdi. V.E., "Ondan fotoğrafları kaldırmasını istedik. O da bize küfür ederek, 'H.E. size yalan atıyor' dedi ve saldırdı. Bende babalık psikolojiyle şahsın yüzüne yumrukla vurmaya başladım. Bacaklarına tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Ben vurunca şahıs bir süre bayıldı, tekrar ayılınca aracın arka koltuğuna oturttuk polisi ve ambulansı aradık" diye konuştu.

"İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM"

K.O.E. ise olay günü maktulle buluşma nedenlerinin, kız kardeşinin fotoğraflarıyla ilgili olduğunu söyledi. K.O.E., "Onu açık alana getirdiğimizde kız kardeşimin ismini vererek, 'Neden benim kardeşime böyle yaptın?' diye sordum. Sonra babam çıkıştı. Şahıs da bize küfür ederek elleri ve tekmeleriyle bana ve babama saldırdı. Babamla birbirlerini darp ettiler. Su verdim, ilk müdahaleyi yaptım" ifadelerini kullandı.

(Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit...
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Gülben Ergen Mariah Carey
Spor Ali Koç Tamer Tuna Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Fenomen gencin katil zanlıları baba ve oğul hakkında müebbet hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:37:14. #1.14#
title