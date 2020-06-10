Fenomen genci öldüren baba ve oğul hakkında müebbet hapis istendi
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Fenomen genci öldüren baba ve oğul hakkında müebbet hapis istendi

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i darp ederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen baba ve oğul hakkında iddianame hazırlandı.

Fenomen genci öldüren baba ve oğul hakkında müebbet hapis istendi
10.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:36

Antalya'da 'reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i darp ederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen baba ve oğul hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E.'yi (47) ve oğlu K.O.E.'yi (25) gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Şeyhmus Özdemir ise hayatını kaybetti.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan sanıklar V.E. ve K.O.E. hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep edildi.

"Kendimizi reklamcı olarak tanıttık"

İddianamede V.E. ve K.O.E'nin de ifadesine de yer verildi. Baba V.E. ifadesinde, oğlu K.O.E'nin sosyal medyada kız kardeşinin uygunsuz fotoğraflarını gördüğünü ve bunun üzerine oğluyla beraber Antalya'ya geldiklerini, kızıyla konuyu konuştuklarını ifade etti. V.E., şu iddialarda bulundu:

"Kızım 2018 yılında Instagramdan 'Ares Özdemir' isimli biriyle tanışmış. Uygunsuz fotoğraflarını kendisi göndermiş. Kızım, bu şahsın kendisine şantaj yaptığını söyledi. Evine çağırmış, kendisiyle birlikte olmazsa fotoğrafları yayacağı şeklinde tehdit etmiş. Ares Özdemir isimli şahsa mesaj attık. Kendimizi reklamcı olarak tanıttık ve iş görüşmesi yapmak istediğimizi söyledik. Şahısla sözleştik. Konyaaltı Sahil kısmında buluştuk. Bana gerçek adının Şeyhmus ve aynı memleketli olduğunu söyledi" dedi.

"Yüzünü yumruklamaya başladım"

Maktulü araca alarak, Kepez ilçesine gittiklerini ve Duacı Mahallesi'nde aracı durduklarını anlatan V.E., araçtan inince oğluyla birlikte kendini tanıttığını dile getirdi. V.E., "Ondan fotoğrafları kaldırmasını istedik. O da bize küfür ederek, 'H.E. size yalan atıyor' dedi ve saldırdı. Bende babalık psikolojiyle şahsın yüzüne yumrukla vurmaya başladım. Bacaklarına tekme attım. Oğlum şahsa vurmadı. Ben vurunca şahıs bir süre bayıldı, tekrar ayılınca aracın arka koltuğuna oturttuk polisi ve ambulansı aradık" diye konuştu.

"İlk müdahaleyi yaptım"

K.O.E. ise olay günü maktulle buluşma nedenlerinin, kız kardeşinin fotoğraflarıyla ilgili olduğunu söyledi. K.O.E., "Onu açık alana getirdiğimizde kız kardeşimin ismini vererek, 'Neden benim kardeşime böyle yaptın?' diye sordum. Sonra babam çıkıştı. Şahıs da bize küfür ederek elleri ve tekmeleriyle bana ve babama saldırdı. Babamla birbirlerini darp ettiler. Su verdim, ilk müdahaleyi yaptım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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