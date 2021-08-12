Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...
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Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...

Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska'nın son görüntüsü şoke etti. İşte detaylar...

TikTok'ta çektiği videolarla dikkat çeken Sevgi Akiska, Bodrum tatilinden mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı.

"SENİ TANIMAKTA ZORLANDIK"

Sevgi Akiska'nın son halini görenler, "Seni tanımakta zorlandık" ve Bu nasıl değişim böyle?" yorumunu yaptı.

GÖNDERME YAPTI

Süper mini elbisesiyle poz veren fenomen gelin adayı, "İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek ömrünü uzatabilirsin" dedi.

Akiska ve bir döneme damga vuran gelin adayı Hanife Gürdal'ın yakın arkadaşlığı da dikkat çekiyor.

Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...
Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...
Fenomen gelin adayı öyle bir poz verdi ki...

Kaynak: Snob Magazin

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