Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan göğüs dekolteli poz!
26.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:51
Katıldığı izdivaç programıyla üne kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, mini etekli pozunun ardından bu kez de göğüs dekolteli poz verdi. Gürdal'ın bu pozları neden verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz bir kararla başörtüsünü çıkartarak gündemi meşgul eden Gürdal, kendisine gelen eleştirilere kulak asmıyor. Fenomen gelin adayı sosyal medya hesabından mini etekli bir karesini paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin