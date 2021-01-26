Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan göğüs dekolteli poz!

Katıldığı izdivaç programıyla üne kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, mini etekli pozunun ardından bu kez de göğüs dekolteli poz verdi. Gürdal'ın bu pozları neden verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...