Fenomen dizi Episode'un yeni sayısında!

ALEX PINA: " 'ANKARA' ROLÜ İÇİN BAZI OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜK"

Yeni sezon öncesi "Profesör" Alvaro Morte, "Berlin" Pedro Alonso, "Lizbon" Itziar Ituño, "Denver" Jaime Lorente, "Stockholm" Esther Acebo, Episode'a önemli açıklamalar yaptı.

Dizinin yaratıcısı ve senaristi Alex Pina ve yönetmeni Jesus Colmenar'a ise aylarca konuşulan "İstanbul" karakterini sorduk. Alex Pina, "İstanbul" değil "Ankara" isimli bir karakter düşündüklerini, ama bu karakter için hiçbir Türk oyuncuyla görüşmediklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler