Fenomen başkanın 1 milyon takipçisi var
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Fenomen başkanın 1 milyon takipçisi var

Fenomen başkanın 1 milyon takipçisi varAĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyayı aktif kullanarak, Ağrı'nın gelişimine katkı sağlıyor.

Fenomen başkanın 1 milyon takipçisi var
19.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:22

Fenomen başkanın 1 milyon takipçisi var

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyayı aktif kullanarak, Ağrı'nın gelişimine katkı sağlıyor. Sosyal medyanın Ağrı'ya bakış açısını değiştirerek, marka değerini yükselttiğini belirten Başkan Sayan'ın Twitter'da 1,1 milyon, Instagram'da ise 275 bin takipçisi var.

Ağrı'da, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, yüzde 55,57'lik oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Savcı Sayan, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla dikkat çekiyor. Yaptığı hizmetleri, muhalefet ettiği konuları sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Sayan'ın geniş bir takipçisi kitlesi var. Twitter'da 1,1 milyon, Instagram da ise 275 bin takipçisi olan Sayan'ın paylaşımları da büyük beğeni ve yorum alıyor.

Sosyal medyanın Ağrı'ya kazanımının bugüne kadarki bakış açılarını değiştirerek marka değerini yükselttiğini belirten Başkan Sayan, "Sosyal medya günümüzde belirleyici bir faktör. Tabi günümüzde sosyal medyanın hem etkileşimi hem de algısı çok büyük. Dolayısıyla ben sosyal medyada iyi miyim değil miyim onu vatandaş takdir edecek. Biz kendi ilimizi, kendi hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla sosyal medyayı etkin kullanmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için bir artı oluyor. Hem ilimizin PR'ı yapılıyor, hem marka değeri yükseliyor, ondan dolayı ben sosyal medyayı çok önemsiyorum. Türkiye'de artık biliyorsunuz sosyal medya ile bir çok algı değişiyor, algılar oluşturuluyor. İnşallah bizim sosyal medyamız milletin memleketin menfaatine olan algılarla uğraşır. Vatan millet zararına olan suni gündemler yaratmaz, suni şeylerle uğraşmaz. Bizleri herkesimden takip eden var. Yani beni çok seviyorlar bir paylaşım yaptığım zaman hemen karşılığını buluyor. Sosyal medyanın ne gibi kazanımları olduğunu vatandaş takdir edecek ama en azından marka değerini çok yükseltti. Ağrı Dağı'nın tanınırlığını, Avrupa'daki yurttaşlarımızın Ağrı'ya bakış açısını değiştirdi. Bu sebeple bir çok kişi yönünü Ağrı'ya doğru çevirdi. İş insanları, fabrikatörler, yardım yapmak isteyen kuruluşlar, Ağrı Dağı'nı tanımak isteyen kuruluşlar, yani bizim ilimizin marka değerini epey yükseltti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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