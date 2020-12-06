Fenomen Azra Yünlü son şarkısıyla ünlülere meydan okudu
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Fenomen Azra Yünlü son şarkısıyla ünlülere meydan okudu

06.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:54
Fenomen Azra Yünlü son şarkısıyla ünlülere meydan okudu

Tik Tok'ta 500 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Azra Yünlü'nün her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. Fenomen isim, sevenlerinin yoğun isteği üzerine müzik dünyasına da adım attı.

Genç fenomen, aranjörlüğünü İshak Şık ve Yusuf Şahin'in üstlendiği "Biliyorum" adlı şarkısına klip çekti. Klip çekimleri 24 saat sürdü.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞTIK"

Bambaşka bir tarzla hayranlarını sevindirecek olan Azra Yünlü şarkısıyla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: Çok titizlikle çalıştık. Ekibimle beraber uykusuz günlerimiz de oldu. Bu yoğun çalışma sürecindeki yorgunluk sevenlerime değer. Onlar için en iyisini sunmayı vazife bilirim"

Fenomen Azra Yünlü son şarkısıyla ünlülere meydan okudu

"BİRÇOĞUNU İDDİALI BULMUYORUM"

Paylaşımları milyonlarca beğeni alan Azra Yünlü güzelliğinin yanı sıra müzikteki iddiasını da konuşturarak; "Bu aralar çok ses var. Birçoğunu iddialı bulmuyorum. 'İddianız var mı?' derseniz elbette iddialıyım. Korksunlar demiyorum ama iddiamın yanında sönük kalacak çok isim olacak. Bu ünlülere meydan okumak olarak algılanırsa algılansın. Meydan okumak, yaptığın işin daha iyisini yapmak değil midir zaten?" dedi.

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