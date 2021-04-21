Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
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Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi

Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E. (25) için duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

ANTALYA'da, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E. (25) için duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Baba ve oğluna ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Olay, geçen yıl 4 Şubat'ta, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan E., iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu kız kardeşi H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, kafede buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davanın 5'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in babası ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine ertelendi.

Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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