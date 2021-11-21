Fenerin golu ofsayt mı? Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı? - Haberler
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Fenerin golu ofsayt mı? Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı?

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Fenerin golu ofsayt mı? Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mesut Özil, 31. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından pozisyon ofsayt şüphesiyle VAR tarafından incelendi.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde hareketli anlar yaşandı. Önce saha karıştı, bir çok futbolcu sarı kart gördü. 31. dakikada Mesut Özil'in attığı golle Fenerbahçe 1-1 beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin müth,i pasında arkaya sarkan Mesut Özil, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Golün ardından VAR incelemesi yapıldı ve hakem Halil Umut Meler golü verdi.

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