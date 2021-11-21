Fenerin golu ofsayt mı? Mesut Özil'in golünde ofsayt var mı?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde hareketli anlar yaşandı. Önce saha karıştı, bir çok futbolcu sarı kart gördü. 31. dakikada Mesut Özil'in attığı golle Fenerbahçe 1-1 beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin müth,i pasında arkaya sarkan Mesut Özil, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Golün ardından VAR incelemesi yapıldı ve hakem Halil Umut Meler golü verdi.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe 'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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