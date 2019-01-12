Fenerci Dede, Marmaris Tarihine Işık Tutuyor

Marmaris'te, gemilere yol göstermek için fener ya da ateş yaktığına inanılan Fenerci Dede'nin mezarı, eskisi kadar olmasa da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Marmaris'in tarihinde önemli bir yere sahip olan kişilerden biri olan ve Müslümanlığı yaymak için ilçeye geldiği tahmin edilen Fenerci Dede ile ilgili iki rivayet bulunuyor. Birincisi, Marmaris'i korsanlardan korumak için kucağındaki kumları serperek günümüzde Yalancıboğaz olarak bilinen yeri oluşturması; ikinci rivayet ise dost gemilerin boğazdan dolayı buraya gelemeyeceğini hesapladığı ve gemilere fener ya da ateş yakarak yol gösterdiğine inanılıyor. Ölüm ve doğum yılı hakkında herhangi bir bilginin olmadığı Fenerci Dede'nin mezarı Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkinde bulunuyor.

Mezarın Marmarisliler için önemli bir yer olduğunu belirten araştırmacı yazar İbrahim Karabenli, "Marmaris'e üç evliya geliyor. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra, evliyalar hem Müslümanlığı daha iyi yaymak için çeşitli bölgelere dağılıyorlar. Bunlardan birisi de Fenerci Dede. Fenerci Dede'nin iki efsanesi var. Birincisi, Marmaris'te bir yalancı boğaz var bir de normal boğaz var. Yalancıboğaz Marmaris'e çok yakın mesafede. Buradan korsanların geldiği söylendiği zaman, Fenerci Dede kucağı kum alıyor ve kumları serpe serpe orasını kapatıyor. İkinci efsane ise Fenerci Dede burasının kapalı olduğunu bildiği için dost kişilerin Marmaris'e gelemeyeceğini hesaplayıp onlara doğru yolu göstermek için fener kullandığı söyleniyor. Onun mezar taşı, delikli bir taş, genç kızlarımız, hastalıklarımız, çocuğu okulda olanlar oraya gidip dilekte bulunuyor. Bir taş alıyor hafif tükürükledikten sonra o deliklere koymaya çalışıyor. Eğer o taşlar deliklerde durursa, düşmezse dileklerinin kabul edileceğine inanılıyor. Marmarisliler teknelerle oraya gidip orada mevlitler okuyordu. Ama daha sonraları bir yat limanı inşa edildi bu vasıfların hepsi ortadan kalktı. Çünkü mezarın sağı solu yol oldu. Yol yapımı esnasında tahminimce o delikli taş da kayboldu. ve orası belediye tarafından mermer bir mekan haline dönüştürüldü. Ama bizim gönlümüzde o hala dileklerimizi yerine getiren eren, evliyadır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA