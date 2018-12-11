Fenerbahçelileri Kahreden Tablo! Takım İlk Devreyi Sonuncu Tamamlayabilir
Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'a yenilir, Rizespor ise Alanyaspor'a karşı kazanırsa, sarı-lacivertliler ligin son sırasında yer alacak.
Akhisarspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılan Fenerbahçe, ligde 14 puan ve eksi 8 averajla küme düşme potasında yer aldı. Tarihinin en kötü 15 haftasını geride bırakan sarı-lacivertliler için ligin ilk yarısında daha kötü bir senaryonun gerçekleşme ihtimali de bulunuyor. Fenerbahçe, 16 ve 17. haftalarda alınan alınacak sonuçlara göre devre arasına sonuncu sırada girebilir.
Fenerbahçe ile aynı puanı bulunan Erzurumspor'un 16. haftada sarı-lacivertlileri yenmesi ve o haftada son sırada bulunan Rizespor'un da Alanyaspor'dan 3 puan alması halinde sarı-lacivertliler tarihinde ilk defa ligin bu döneminde son sırasında yer alacak.
FENERBAHÇE EN AZ 4 PUAN ALMAK ZORUNDA
Fenerbahçe ligin ilk yarısını son sırada tamamlamamak için (Rizespor ve Kayserispor'un kalan maçlarını kazandığını varsayarak) iki maçtan en az 4 puan almak zorunda.
Küme düşme hattında yer alan takımların ligin ilk yarısında kalan maçlarının programı şöyle;
16. hafta: Fenerbahçe- B.B. Erzurumspor
16. hafta: Rizespor-Alanyaspor
16. hafta: Kayserispor-Akhisarspor
17. hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe
17. hafta: B.B. Erzurumspor-Kayserispor
17. hafta: Trabzonspor-Rizespor
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Tek fenerliler değil bir gs olarak bende köt olasini istemem gs, fb lig düsnemiyom insallah eski günlerinize dönersiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aziz yıldırım yine başkan olsun bu takım şampiyonlar liginde final oynarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HADİ İNŞALLAHCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Ligin dibi yukarısından zevkli. Kaynayan kazan gibi valla. Fener şanslı bence rakipleri de birbiriyle oynuyor. kayserim-erzurum kayseri-akhisarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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alex de souza dan sonra bu takım iflah olmadı..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır