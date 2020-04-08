Fenerbahçeliler yardım kampanyası başlattı Fenerbahçeliler yardım kampanyası başlattı İznik Fenerbahçeliler Derneği tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için 300 koli yardım malzemesi bağışladı.

Fenerbahçeliler yardım kampanyası başlattı

BURSA - İznik Fenerbahçeliler Derneği tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için 300 koli yardım malzemesi bağışladı.

Kampanya kapsamında ilk olarak 300 koli gıda malzemesi dernek üyeleri ve Vefa Sosyal Destek grubu üyeleri tarafından evlere tek tek ulaştırıldı.

Dernek Adına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gökbayrak "korona virüs sebebiyle derneğimiz yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda çevremizde bulunan evinden dışarı çıkamayan yaşlılarımız başta olmak üzere işsiz kalan kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için İznik Kaymakamlığımızın koordinasyonunda bir yardım kampanyası düzenledik" dedi.

İlk olarak 300 koli malzeme hazırladıklarını ve ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını söyleyen Gökbayrak, " Dernek olarak başlattığımız kampanyada öncelikle çok hızlı hareket etmemiz gerekiyordu dernek yönetim kurulumuz ve üyelerimizin bağışları ile ilk etapta 300 koli gıda malzemesi hazırlayarak İznik Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ihtiyaç sahiplerine koliler ulaştırıldı. Dağıtımlar imza karşılığında ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar gidilerek teslim ediliyor. Bundan sonraki süreçte bağışta bulunmak isteyen üyelerimiz yada hayırsever vatandaşlarımız olursa makbuz karşılığı bağışlarını alarak kampanyamıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA