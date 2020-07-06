Fenerbahçeliler Derneğinden Denizli Valisi Atik'e ziyaret Denizli Fenerbahçeliler Derneği, Vali Ali Fuat Atik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği, Vali Ali Fuat Atik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette futbolda alt yapının önemini vurgulayan Vali Atik, Türk sporuna kazandırmış olduğu genç yeteneklerin bulunduğunu aktardı.

Dernek Başkanı Erhan Balaman ise Vali Ali Fuat Atik'in spora yaklaşımının son derece olumlu olduğunu, bu konudaki bilgisiyle kendilerini hayran bıraktığını ifade etti.

Balaman, "Bilindiği gibi iyi bir Trabzonspor taraftarı olan Valimiz, Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak bizi son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladı. Sporun bugününü ve geleceğini konuştuk. Kendilerine Denizli Fenerbahçeliler Derneği olarak hoş geldiniz diyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA